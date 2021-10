2e édition de la Leagle Cup : le monde du droit rencontre celui du chiffre

Après une édition 2019 qui a tenu toutes ses promesses et qui a vu la victoire finale revenir aux experts-comptables, la seconde édition de la Leagle Cup se déroulera à nouveau à La Baule, dans le cadre des prestigieux golf International Barrière pour la partie sportive et hôtel L'Hermitage Barrière***** pour les réceptions et l'hébergement, où, à n'en point douter, les avocats auront à cœur de remporter la Leagle Cup 2020 face à des experts-comptables toujours aussi compétiteurs.

Que ce soient les lieux, le programme, l'ambiance, la convivialité, les dotations multiples (un véhicule Volvo XC 40 à gagner !), etc., tout est mis en œuvre par les organisateurs pour faire de cet évènement une aussi belle réussite que l'an passé, et un rendez-vous désormais incontournable pour les experts-comptables et les avocats passionnés de golf !

Cette année encore, le parrain de la compétition, Thomas Levet, nous honorera de sa présence et de ses précieux conseils acquis tout au long de sa carrière professionnelle exceptionnelle.

Dates et lieu : du 9 au 11 octobre à La Baule

Au programme



- Vendredi 9 octobre

Accueil à l'hôtel Hermitage Barrière***** La Baule et cocktail dînatoire de bienvenue à partir de 20h au Salon des Ambassadeurs

Nuit à l'hôtel Hermitage Barrière***** La Baule

Entraînement possible au Golf International Barrière La Baule



- Samedi 10 octobre

Journée de compétition (parcours culinaire) au Golf International Barrière La Baule

Remise des prix suivie d'une soirée de gala au Salon des Ambassadeurs

Nuit à l'hôtel Hermitage Barrière***** La Baule



- Dimanche 11 octobre

Petit-déjeuner à l'hôtel Hermitage Barrière**** La Baule



Pour en savoir plus et s'inscrire

www.leaglecup.fr

Céline Menguy (société WebLex) - celinemenguy@weblex.fr

Tél.: 06 68 66 12 09 / 09 82 54 16 00