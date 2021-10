2e édition de L'Avocat dans la Cité

Du 5 au 13 octobre, le Barreau de Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris, organise la seconde édition de L'Avocat dans la Cité. Consultations gratuites, conférences, opérations exceptionnelles à destination des TPE/PME, animations dans les écoles primaires, portes ouvertes, expositions, performances oratoires ... Le Barreau de Paris investit la ville à la rencontre des parisiens.

Lors de l'édition 2012, plus de 2 500 consultations gratuites ont été dispensées dans de nombreux lieux de la capitale. Cette année, le Barreau de Paris se fixe l'objectif de 5000 consultations. Plusieurs centaines d'avocats seront au rendez-vous pour répondre et conseiller les parisiens sur tous les sujets du quotidien.

Pour cette édition 2013, deux nouveautés :

- L'organisation de rencontres privilégiées avec les TPE/PME parisiennes

- Les 10 ans du Bus Barreau de Paris Solidarité qui stationnera dans des endroits inédits du 7 au 11 octobre.

Des consultations gratuites

Aux quatre coins de la capitale, les avocats du Barreau de Paris, toutes spécialités confondues, offriront des consultations gratuites, avec ou sans rendez-vous :

A partir du 9 octobre sur le Parvis de l'Hôtel de Ville, transformé en un véritable village des avocats.

Dès le 7 octobre :

- dans toutes les mairies d'arrondissement

- dans les 6 Maisons des Entreprises et de l'Emploi (MDEE)

- dans le Bus « Barreau de Paris Solidarité » avec, chaque jour 15 avocats à la disposition des parisiens pour des consultations gratuites et sans rendez-vous

À l'occasion de ses 10 ans, le Bus Barreau de Paris Solidarité stationnera dans des endroits inédits :

Place de la République : lundi 7 et jeudi 10 octobre de 10h à 19h,

Place Saint Eustache : mardi 8 et vendredi 11 octobre de 10h à 19h,

Sur les berges de Seine au niveau du Musée d'Orsay : mercredi 9 octobre de 10h à 19h.

Ainsi que le samedi matin, comme habituellement, de 10h à 13h au 4-6 rue Charles et Robert dans le 20e arrondissement (Métro Porte de Montreuil).

Les parisiens auront la possibilité de pré-réserver leur consultation dès le début du mois de septembre sur www.avocatcite.org.