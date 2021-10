Le régime de l’auto-entreprise est toujours debout. Et le statut d’entrepreneur individuel souhaité par le gouvernement est en devenir. Pour mettre en perspective les évolutions et les changements à venir, la Fédération des Auto Entrepreneurs organise les 2e Assises de l’auto-entreprise le 22 mai 2014 à Paris. Elle-même entend évoluer dans ses statuts et son organisation pour répondre aux évolutions souhaitées par le législateur. Ce sera aussi l’occasion d’un co-working pour échanger sur les solutions pour aider les auto-entrepreneurs en croissance.