27e universités d'été des experts-comptables : échanges, formations et inspiration

Si le mois de septembre est synonyme de rentrée pour la plupart des professionnels, c'est pour les experts-comptables et des commissaires aux comptes, un moment de formation privilégié. Et cette année, c'est le palais des Congrès de Paris qui offre une place de choix aux professionnels du chiffre, avec ses 2 000 m² d'expositions réservés à « l'échange, la formation et l'inspiration ».

Les cinq parcours thématiques habituels seront disponibles : audit et CAC, droit et conseil, fiscal et comptable, performance et stratégie, social et RH. Un petit nouveau fait son entrée cette année : le parcours « stagiaires et collaborateurs », composé notamment d'ateliers dédiés aux futurs experts-comptables.

Deux conférences phare sont également au programme, l'une tournée vers l'actualité de la profession (mardi 6 septembre à 18 h), et l'autre consacrée à la problématique de la confiance (« Oser la confiance », jeudi 8 septembre à 14 h). Les conférenciers proposeront, entre autres, des solutions visant à endiguer le manque de confiance qui règne à l'heure actuelle, au détriment des échanges économiques et relationnels mais aussi de l'équilibre de la société. Des intervenants de marque y seront attendus, dont Chris Esquerre, Bernard Sananès, Sophie Vernay, ou encore Marie-Anne Frison-Roche.

L'ordre des experts-comptables de Paris - Île-de-France et les Compagnies régionales des commissaires aux comptes de Paris et de Versailles mettent les bouchées doubles en 2016, avec une douzaine d'ateliers inédits : les impôts sur le revenu à la source, la réforme du droit des contrats, la prévention des risques en matière sociale, le crowdfunding…

Concernant les formations plus classiques, on trouvera notamment : « Les 10 erreurs les plus fréquentes en évaluation d'entreprises » (parcours « audit et CAC »), la réforme du droit des contrats (parcours « droit et conseil »), « Approche par les risques sur le fiscal, par où commencer ? » (parcours « fiscal et comptable »), « dématérialisation et relations clients » (parcours « performance et stratégie ») ou encore « l'alternance dans tous ses états » (parcours « social et RH).

Ces formations sont réduites pour ne durer qu'une heure, afin de donner la possibilité aux participants d'assister à un plus grand nombre d'ateliers. Et pour mieux répondre aux attentes des experts-comptables et des commissaires aux comptes, un comité pédagogique a été réuni. Parmi les rapporteurs : Laurent Benoudiz, rapporteur pour l'OEC Paris - Île-de-France, Nicolas Catel pour la CRCC de Versailles, et Vital Saint-Marc pour la CRCC de Paris .

Le lieu d'exposition est repensé, et comprend des espaces partenaires (assureurs, éditeurs de logiciels, banques, presse spécialisée…), des zones de coworking ou encore une agora accueillant des micro-conférences (nouveaux formats d'information pour cette année) et des talks informels.

Les universités d'été 2016, c'est aussi et enfin la mise en place d'un dialogue avec les participants, qui ont envoyé leurs questions sur le site internet de l'organisateur. Les intervenants y répondront lors de la conférence d'actualité prévue pour le jour d'ouverture. Avec plus d'une centaine d'ateliers, une trentaine de partenaires, mais aussi des conférenciers de qualité, ces 27e universités d'été s'apprêtent à recevoir quelque 6 000 professionnels pour cette édition 2016.