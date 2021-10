27 septembre : Journée des NTIC au Barreau du Val-de-Marne

Au programme :

9h30 - 12h30 :Comment bien utiliser le RPVA ? Une formation organisée par l'ENADEP, ouverte aux avocats et au personnel d'avocats qui auront à utiliser le RPVA. (valide 3 heures de formation continue)



15h - 18h :Les comportements illicites sur la toile. Une grande conférence ouverte à tous publics notamment les décideurs Val-de-Marnais sur l'implication de l'internet dans notre vie quotidienne.



A partir de 18h : Lancement officiel du nouveau site de l’Ordre des avocats, En présence de personnalités et d'acteurs économiques locaux, Madame le Bâtonnier Véronique Dagonet et Mesdames les Membres du conseil de l'ordre, Nathalie Souffrir et Déborah Boukobza-Ittah, dévoileront ce nouvel outil pour la promotion des avocats du Barreau du Val de Marne.



Inscription auprès de l'Ordre des avocats

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE Palais de justice

17-19 rue Pasteur Valléry-Radot 94 011 CRÉTEIL Cedex

Par téléphone : 01 45 17 06 06