27 et 28 septembre 26e Congrès ACE à Juan-les-Pins

Pour Denis Raynal, son président, « L'avocat doit regarder l'avenir et accepter de Réussir !

Quelle notion plus personnelle que celle de la réussite ? Quel concept plus collectif, politique et humaniste ? Est-ce aussi atteindre le cœur de la cible ? »

Pour Bénédicte Bury, directrice des congrès, les avocats doivent “Réussir !” avec leurs signes intérieurs de richesses et ensemble, en quête de sens collectif... Ils doivent « Réussir à avoir confiance, réussir à entreprendre, réussir son management, sa reconversion, réussir ses équilibres, réussir un produit, une innovation, réussir à le partager... réussir à s'ouvrir à l'autre, réussir à être soi ! »

Cette année, le congrès permettra une fois encore de multiplier les réflexions et les ateliers pour explorer les bonnes pratiques de traitement de dossiers, de développement des relations à l'environnement, les outils de bien-être et bien vivre ensemble.

LE PROGRAMME

Jeudi 27 septembre

9h15 : Accueil des participants

10h : Ouverture : Gilles Petit, président du congrès, Roland Rodriguez, bâtonnier de Grasse, Jean Léonetti, maire d'Antibes.

Le congrès, une ambition collective pour l'avenir : Bénédicte Bury, directrice des congrès, Olivier Classiot, senior partner Des enjeux et des hommes

Des enjeux et des hommes : Enke Kebede, l'école de l'innovation et ses élèves-avocats, Angus Moore, Head of MJV Paris office, Pierre Berlioz, directeur de l'EFB.

L'ACE dans la vie économique et sociale : Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, Denis Raynal, président de l'ACE.

14h : Plénière d'ouverture : Quelle(s) Réussite(s) ?

Animée par Bénédicte Bury, directrice des congrès, avec Nathalie Lorrain, directrice associée itinéraires interculturels, Isabelle Vitte-Blanchard, IVB Consulting, intervenante à HEC Executive Education et à Paris Dauphine, William Cargill, fondateur d'Inceps, Coach Certification HEC executive, Anaïs Panhkham, Diapaz, Nadia Heddad, professeure associée, responsable pédagogique du Master et DU ergonomie, Panthéon- Sorbonne.

« Réussir ? Ce verbe intransitif se suffit-il à lui-même ? La réussite est certainement relative, sa perception et son ressenti varient en fonction des cultures, de chaque individu, selon les époques et les lieux. Réussir, c'est quoi pour vous ? La réussite est-elle le succès ? Quelle est la place de la découverte, l'importance de l'objectif atteint, du service rendu, du rôle exercé ? Comment équilibrer nos vies, quels désirs ? Quels renoncements choisir ? Quel bien-être pour la créativité et la performance ? Qu'est ce qui nous rend heureux ? Ré-enchanter le présent, partager le meilleur de soi... »

Les intervenants, venus d'horizons divers, décrypteront la réussite sur le chemin de l'accomplissement de chacun en vivant ses rêves porteurs de sens.

15h30 : Point rencontres avec les présidents de commissions ACE.

16h : Ateliers

20h30 : La soirée folle ! (soirée de gala)

Vendredi 28 septembre

9 h15 : Ateliers

11h 30 : Plénière internationale :

Sur les nouvelles « Routes de la soie » : du mythe à la réalité...

Animée par Antoine Audoin Maggiar et Catherine Boineau, président et vice-présidente de la section internationale, Delphine Gallin, première vice-présidente de l'ACE, Christian Vicenty, chargé de mission Chine, Russie, Ukraine, nouvelles routes économiques de la Soie (OBOR / BRI) à la mission stratégique et études économiques / direction générale des entreprises (DGE) / ministère de l'Economie et des Finances, Stéphane Aver, président d'Aaqius, vice-président de la Fondation des Transitions.

Deux mille ans avant notre ère, les caravanes et les marchands d'Asie centrale entrèrent dans l'histoire en créant, par le biais de ce qui allait être connu sous le nom de “Route de la soie”, des échanges commerciaux et culturels novateurs et inégalés. En 2018, les nouvelles “Routes de la soie” sont le fondement de la stratégie gouvernementale chinoise d'ouverture au titre du projet phare intitulé BRI (Belt and Road Initiative) particulièrement innovant, à l'heure de la mondialisation : plan massif d'investissements visant à créer un maillage de routes, voies ferrées, gazoducs, oléoducs et autres zones portuaires pour relier la Chine à l'Europe Occidentale, en passant par l'Asie centrale, la Russie et l'Afrique, et affectant une soixantaine d'Etats regroupant environ 70 % de la population mondiale et près de 50 % du PIB mondial. Le développement de cette nouvelle initiative, fondée sur une démarche partenariale associant entreprises et autorités publiques chinoises et non-chinoises, devrait se réaliser, notamment, par la mise en place de moyens juridiques résultant de la conclusion d'accords de coopération inter-étatiques et de traités bilatéraux d'investissement.

Différentes personnalités viendront débattre des enjeux et perspectives de cette nouvelle réalité : quelle place pour le droit, notamment continental quel rôle pour les avocats qui accompagnent leurs clients tant en France qu'en Chine ?

13h : Déjeuner avec les partenaires

14h15 : Plénière ACE-JA - Stratégies, modèles, exemple : et si on le faisait ? Let's do it and have fun !

Animée par Isabelle et Christelle Grenier, co-présidentes de l'ACE-JA nationale, avec Clarisse Berrebi, présidente de l'ACE Paris, Jean-Philippe Mateus, fondateur de l'agence de communication déontologique Imagraph.

L'ACE-JA propose de concevoir ensemble une stratégie de réussite. Les intervenants partageront leur vécus.

Start with why ! Trouver le sens, d'abord ! Déterminer des objectifs, se donner les moyens, avoir du plaisir et s'amuser, surmonter et apprendre d'un échec, savourer les petits succès, élaborer les grands.

16h : Ateliers

18h : Séance de clôture

20h30 : Soirée Bohème (soirée ACE-JA)

Samedi 29 Septembre

Comité directeur

Traversée en bateau privé vers l'Île Sainte-Marguerite et déjeuner à l'Escale

Dîner The View