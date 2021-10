26e Salon Studyrama Sup'Alternance

Ce salon est l'occasion pour les visiteurs de rencontrer sur un même lieu les principaux acteurs de l'alternance dans le supérieur ainsi que des entreprises à la recherche de jeunes de Bac à Bac +5. Plus de 1 200 postes et 500 formations en alternance, de Bac à Bac +5 Universités, IUT, IAE, lycées, écoles de commerce et d'ingénieurs, écoles de métiers, CFA ... viendront proposer leurs programmes en alternance de Bac à Bac +5, dans des domaines aussi variés que le commerce, le tourisme, l'agroalimentaire, l'industrie, les sciences, la communication, etc.



L'espace « Emploi »

Des entreprises viendront à la rencontre des candidats pour leur proposer des offres de contrat d'alternance (professionnalisation ou apprentissage) dans des secteurs variés.

Seront notamment sur place : Souriau, Monoprix, Lidl, ERDF/GDF, ETC.

Les professionnels de l'ANAF (Association nationale des apprentis de France) seront présents pour renseigner sur les différentes modalités d'une formation en apprentissage, construire un projet professionnel, réaliser une lettre de motivation et un CV, et à préparer l'entretien de recrutement...



Le pôle « Emploi et Handicap »

En partenariat avec Jobekia, cet espace permettra de mettre en relation candidats et recruteurs dans le cadre de contrat en alternance, de CDD et de CDI. Des guides de références remis gratuitement aux visiteurs

- L'officiel Studyrama des Formations en Alternance sera remis gratuitement à chaque visiteur. Ce guide annuel de référence, présente en détail les cursus des différentes écoles, explique les critères à privilégier pour faire le bon choix et décortique le système de ses organisations.

- Un Point Guide Orientation permettra à chacun de se procurer gratuitement une information sur la thématique de son choix.

- Une librairie spécialisée sur l'orientation sera mise en place.



Les visiteurs (étudiants, futurs étudiants et parents), auront la possibilité d'assister à des conférences thématiques animées par des spécialistes de l'orientation.