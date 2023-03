26 propositions citoyennes formulées sur l’avenir de la forêt en Île-de-France

Avec 23 % de son territoire recouvert de forêts, l’Île-de-France représente un taux de boisement proche de la moyenne nationale (26 %). Le contexte fortement urbanisé de la région Île-de-France crée, chez les Franciliens, un attachement particulier au domaine forestier en tant que lieu de loisirs et de détente.

Riche de ses deux premières éditions des Etats Généraux de la forêt et du bois (EGFB), Fibois Île-de-France a souhaité ouvrir le débat à l’ensemble de la société civile d'Île-de-France. C’est un panel de 20 citoyens, réunis en convention citoyenne, qui ont eu la lourde tâche de formuler des propositions concrètes pour la forêt de la Région. Cette convention citoyenne s’est articulée autour de la question “Comment la forêt et le bois en Île-de-France peuvent-ils contribuer à répondre aux besoins actuels et futurs des Franciliens ?”.

© fibois

26 propositions articulées en trois piliers

Les 26 propositions citoyennes se sont articulées autour de trois grands piliers. En premier lieu, la question de la forêt comme étant un espace à préserver a été posée. Dans un contexte d’urbanisation forte, le groupe citoyen demande à redonner la priorité aux espaces naturels pour conserver et augmenter la superficie des forêts franciliennes. La question de la chasse et de sa régulation est également posée par l’avis citoyen, qui réclame un référendum régional sur l’harmonisation des horaires et pratiques de chasse au sein des forêts franciliennes.

Dans un second temps, la convention citoyenne s’est penchée sur une utilisation équilibrée de la ressource forestière. Les citoyens appellent à une utilisation équilibrée de celle-ci, qui garantirait la préservation de la forêt et de sa biodiversité sur le long terme, tout en permettant son exploitation raisonnée. Pour ce faire, les citoyens demandent un meilleur suivi des forêts et de leur exploitation, mais également une meilleure traçabilité du bois. L’innovation est aussi mise en avant comme vecteur de développement des usages du bois feuillu. La question de l’interdiction des coupes rases est aussi posée.

Enfin, l’ensemble des citoyens ont partagé le constat que la gestion forestière, la transformation du bois, ses usages et les problématiques associées sont méconnus du grand public. Les citoyens appellent à la sensibilisation de l’ensemble de la population à ces sujets mais aussi sur les métiers, afin d’attirer plus de monde dans cette filière d’avenir.