26 novembre - 2 décembre Faites de l'International 2020

La CCI Paris Ile-de-France et la Team France Export organisent la 13e édition de Faites de l'International. Elle sera 100 % digitale. Ce rendez-vous régional incontournable pour toute PME souhaitant identifier de nouveaux marchés de croissance, accélérer ses projets à l'international ou encore se lancer à l'export, proposera des ateliers et des rendez-vous personnalisés sur la plateforme en ligne FDI2020.

Toutes les CCI franciliennes, la Team France Export et leurs partenaires se mobiliseront pour 4 journées dédiées à l'export. Présentation des solutions de relance, rendez-vous personnalisés avec une centaine d'experts “sectoriels pays” de tous pays, présence des acteurs du commerce international, et témoignages d'entreprises qui misent sur l'export en temps de crise, attendent les participants. Au total, 43 pays seront représentés cette année.

A l'étape de la réflexion ou celle de l'implantation, FDI2020 est l'occasion pour les exportateurs, qu'ils soient primo ou master-exportateurs, de présenter leurs projets et leurs ambitions. Les experts connectés sur la plateforme décrypteront l'actualité internationale, économique ou encore réglementaire et inviteront les entreprises à transformer la situation actuelle en une opportunite? pour démarrer à l'export, prioriser les marchés, approfondir leurs démarches dans plusieurs régions du monde ou encore renforcer leurs liens avec certains pays. Ils partageront notamment leur savoir-faire afin de faciliter et accélérer le développement international des PME franciliennes et doper leur efficacité à l'export.

Inscriptions gratuites et ouvertes sur la plateforme FDI2020.