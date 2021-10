26 logements sociaux, rue de la Banque

L'immeuble vide qui appartenait à une banque a été occupé fin 2006 par un collectif d'associations qui, suite à l'annonce de la création du Droit au logement opposable, ont voulu prendre au mot les responsables publics et attirer l'attention des médias sur la cause des mal-logés. La Mairie de Paris a acheté ces quelque 2 000 m² dans le quartier de la Bourse un peu plus de six millions d’euros. Le bâtiment de six étages rue de la Banque comprend aujourd'hui 18 appartements familiaux à loyers modérés, dont plusieurs T4, et huit logements réservés au plus démunis.



Lumineux, grâce aux larges fenêtres ouvrant sur le Palais Brongniart, ces appartements offrent de beaux volumes. La hauteur sous plafond a même permis d'y aménager de petits escaliers desservant certaines pièces d'eau et donnant l'impression de se mouvoir dans de vrais duplex. Parquets, cuisines aménagées, plans de travail en bois massif, dressing, buanderies et celliers, parachèvent les prestations "haute de gamme" de ces logements pour lesquels, à titre d'exemple, un T3 de 66 m² reviendra à 780 € / mois charges comprises.