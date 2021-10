25e Trophées INPI : L'innovation à l'aune du patrimoine

Le jury, présidé par Pierre Hermé, a donc dévoilé le nom des quatre lauréats de cette édition 2016 des Trophées INPI, distingués « pour l'exemplarité de leur stratégie d'innovation et leur capacité à inscrire la propriété industrielle au cœur de leur développement ».

Catégorie Brevet - Wandercraft

Wandercraft vient de l'anglais « to wander » et « craft », soit « l'art de se promener ». Cette jeune entreprise française est en passe de révolutionner les aides aux personnes à mobilité réduite. Encore étudiants, Alexandre Boulanger et Nicolas Simon s'intéressent aux exosquelettes existants et se rendent compte que ces derniers ne gèrent pas l'équilibre de la personne et nécessitent des béquilles. Ce constat les propulse dans l'aventure entrepreneuriale. Ils créent leur entreprise en 2012, enchaînant les étapes : concours, subventions, levées de fonds... Pour créer leur prototype, ils s'appuient sur les algorithmes de marche développés pour les robots humanoïdes et les transposent à leur exosquelette baptisé "Atalante", une déesse grecque réputée pour la vitesse de sa course.



L'entreprise agrège de nombreux domaines de compétence comme la mécanique, l'informatique, les mathématiques appliquées ou encore la connaissance du corps humain pour donner naissance au « premier exosquelette des membres inférieurs, auto-stabilisé, qui ne nécessite pas de béquilles ».



Plus d'informations sur www.wandercraft.eu

Catégorie Design - Procédés Chénel International

Leader de l'architecture éphémère en papier, Procédés Chénel International crée et développe des matériels et de techniques destinés aux concepteurs d'expositions, d'événements ou d'architectures intérieures. La marque fête cette année ses 120 ans. Plus d'un siècle d'innovations, de savoir-faire uniques, de développements inédits au service des créateurs et des designers... Les ateliers d'impression, de découpe, de façonnage et même d'origami permettent une réalisation 100 %« maison ». De cette association entre création et technique, passé et avenir, naissent des décors uniques, originaux et innovants. Les matériaux utilisés sont produits en France, dans un souci affirmé de privilégier aussi bien la proximité que la qualité et l'éthique.







Animée par une volonté permanente de partage de compétences et d'inspirations diverses, l'entreprise favorise partenariats, concours et co-working créatifs. Sophie Chénel, quatrième génération du même nom et actuelle dirigeante, a notamment coproduit une exposition sur les créations de nombreux designers, réalisées à partir de déchets de son atelier de production, ainsi recyclés et réinventés.



Plus d'informations sur www.chenel.com

Catégorie Marque - Obut

Depuis qu'Yves Montand, Lino Ventura, Eddie Barclay et bien d'autres s'y sont adonnés, la pétanque est devenue un symbole franco-français. Et Obut, née en 1955, est indissociable de son histoire ; une histoire de famille également, où trois générations ont transformé la petite entreprise en géant mondial. Deux millions de boules par an sont ainsi produites dans l'usine de Saint-Bonnet-le-Château (Loire), véritable site métallurgique où l'acier brut est forgé, soudé, usiné et poli avant de subir les traitements de finition. Créée par un mécanicien et un fabricant de serrures, l'entreprise est à l'origine sous-traitante de Peugeot pour les fourches télescopiques. Dans un souci de diversification, elle s'intéresse aux boules de pétanque alors en bois clouté et décide d'y transposer son expertise en métallurgie. La boule en acier est née.



Depuis, la marque a su faire face aux aléas du marché, notamment face à la concurrence asiatique, en capitalisant sur le savoir-faire de ses six métiers, en développant encore plus le haut de gamme et en rachetant des concurrents quand cela s'est avéré nécessaire, notamment pour éviter que ces savoir-faire français ne partent à l'étranger.



Plus d'informations sur www.obut.fr

Catégorie Recherche - Laphia

« Laser et Photonique en Aquitaine » est un cluster d'excellence, créé à l'initiative de l'université de Bordeaux, autour des sciences de la lumière comme l'optique, la photonique, les lasers. Laphia considère la collaboration comme un élément clé d'innovation. Il fédère une vingtaine d'équipes, réparties en 11 laboratoires, autour de trois axes : laser et physique des hautes densités d'énergies, photonique et matériaux, imagerie innovante.



La photonique qui vient du terme « photon », particule de lumière, est une science « diffusante », une technologie aux très nombreuses applications comme par exemple la médecine, l'imagerie, l'audiovisuel, les télécommunications, etc.

Laphia accompagne les porteurs de projet très en amont, ce qui permet de pousser les dossiers prometteurs. Des programmes dits « passeports » sont proposés aux chercheurs et permettent à ces derniers, soit de faire la preuve du concept justifiant le dépôt de brevet, soit d'amorcer le développement d'un prototype.



Plus d'informations sur laphia.labex.u-bordeaux.fr