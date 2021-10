25 OCTOBRE Paris accueille le “Women Startup Challenge Europe”

Le 25 octobre à 17h30, Paris accueillera à l'Hôtel de Ville l'un des plus grands événements dédié à l'innovation en Europe célébrant les femmes entrepreneures organisé par l'ONG Women Who Tech. Le “Women Startup Challenge Europe” sera l'occasion de mettre en lumière dix des meilleures start-up européennes fondées ou cofondées par des femmes et de décerner aux gagnantes des prix d'un montant total de 60 000 dollars.

Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un engagement de longue date de la maire. Parce que les femmes sont encore trop souvent discriminées dans le travail et dans leur vie professionnelle, Anne Hidalgo soutient de nombreuses initiatives en faveur d'une meilleure représentation des femmes aux postes à responsabilité et dans des secteurs majoritairement masculins. Le “Women Startup Challenge Europe” vise à promouvoir les femmes à la tête de start-up et d'entreprises innovantes. C'est pourquoi la maire de Paris tenait à accueillir l'édition européenne de cette compétition internationale inédite en France.

Au cours de cette soirée, dix dirigeantes européennes de start-up défendront leur projet devant un jury composé de personnalités renommées du secteur de l'innovation.