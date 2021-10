25 au 27 septembre - 74e Congrès de l'Ordre des experts-comptables

Cette thématique rappelle que les entreprises évoluent de plus en plus dans un environnement complexe au sein duquel la circulation des flux financiers, humains, dématérialisés, virtuels ou réels, s'intensifient. Au cœur de cet ensemble, l'expert-comptable joue un rôle central aux côtés des dirigeants dans le pilotage de l'entreprise.

Afin de mieux comprendre la nature de ce rôle et les nouvelles attentes du métier, plusieurs sous-thèmes seront abordés, notamment :

De quoi l'avenir du FEC sera-t-il fait ?

Le fichier des écritures comptables (FEC) est aujourd'hui un élément essentiel de la comptabilité d'une entreprise. Il permet de gagner en temps et en efficacité lors d'un contrôle fiscal en ayant pu identifier les erreurs et anomalies dans sa comptabilité ou ses processus. Comment va évoluer ce fichier et son utilisation dans les prochaines années ?

La Génération Z et leurs attentes du monde du travail Nés après 1995, les représentants de la génération Z compteront pour 20% des effectifs en entreprise d'ici 2020. Il est donc nécessaire de connaître et de comprendre leurs attentes de la vie en entreprise.

La révolution de la data Collecte, analyse, puis valorisation des données ; comment les entreprises des secteurs industriel, de la distribution et de l'assurance optimisent-elles l'exploitation de la data ?

LinkedIN, ce réseau sous-exploité​

LinkedIN est le premier réseau social professionnel mondial. Pourtant, son potentiel est bien souvent négligé et son utilisation limitée. Comment et pourquoi utiliser ce réseau social au maximum de ses capacités ?

La gamification sur le lieu de travail : un outil de motivation des collaborateurs La gamification en entreprise consiste à transposer les mécaniques propres aux jeux dans le domaine professionnel. Cette méthode est de plus en plus prisée et a prouvé son efficacité.

Projet professionnel : comment trouver son ikigai et donner du sens à sa vie

Le concept ikigai signifie trouver le sens de sa vie au Japon. Pour la vie professionnelle, il peut s'avérer très bénéfique

