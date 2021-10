25 août : Paris célèbre sa Libération

Cette journée du lundi 25 août va être émaillée de nombreuses cérémonies liées au 70e anniversaire de la Libération de Paris, avec en clôture un spectacle monumental son et lumière et un bal populaire sur la place de l’Hôtel de Ville – Esplanade de la Libération.

A partir de 21h, cette soirée commémorative exceptionnelle débutera par une cérémonie républicaine – marquée par les discours de François Hollande, Président de la République, et d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. Avec la présence, notamment, du Président du Sénat, du Premier ministre, du Ministre de la Défense et du Secrétaire d’Etat en charge des Anciens Combattants et de la Mémoire. Dès 21h40, un spectacle historique son et lumière retracera les grandes étapes de la deuxième guerre mondiale et de la Libération de Paris, illustré par des centaines d'archives inédites qui seront projetées sur la façade de l'Hôtel de Ville en vidéo mapping –une grande image réalisée en studio qui permet de créer des interactions immédiates avec l'architecture et des décors immersifs–Cent-soixante artistes scéniques, danseurs, chanteurs et percussionnistes rendront plus réelle et plus palpable cette évocation historique.