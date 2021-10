24 mai : Forum des métiers et de l'emploi de Sénart

La MDEF de Sénart et ses partenaires souhaitent permettre une rencontre, un dialogue et un échange sur les métiers et les emplois du territoire. Il sera possible de postuler directement avec « son futur employeur ». De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir. Les visiteurs ont donc intérêt à se munir d’un curriculum vitae. Au total près de 50 professionnels (SPIE, l’IUT Sénart Fontainebleau, Véolia, Adéquat Intérim, Carrefour, Auchan, Kiabi, Alinea, le GRETA, la Place des Métiers, Pôle emploi…) seront là pour renseigner, guider et répondre aux questions.

Un bon moyen de découvrir des métiers et rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent.

Ce projet est sponsorisé par : SPIE, Institut de Coopération Internationale, Véolia Transdev, IUT Sénart Fontainebleau et Adequat intérim.