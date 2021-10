« 24 Le restaurant » s'est mis sur son 31...

Dans un décor sobre, épuré, élégant, ce charmant restaurant du 8e arrondissement, ouvert il y a quelques semaines, est déjà un sacré numéro... En cuisine, Erwan Merdrignac est à l’unisson de la qualité. Venant de se frotter avec un certain bonheur aux redoutables MOF – Les Meilleurs ouvriers de France –, le chef fait découvrir ses belles créations « maison », 100 % fraîches : rissetto andalini ; pièce de veau rôtie ; caille des Dombes ; noix de Saint-Jacques, chutney mangue citron vert ; maigre de ligne au citron confit et coriandre... Les assiettes sont belles et généreuses. Les desserts sont tout aussi soignés : macaron parfum litchi et framboise ; baba au rhum exotique coulis passion, mangue et sauce anglaise ; biscuit fondant au chocolat pur Caraïbes, mousse légère à l'orange sanguine... À découvrir le menu dégustation bien équilibré. La carte des vins est, elle aussi, bien faite, agrémentée de belles trouvailles de petits producteurs, notamment du Sud-Est, à l’instar de ce côte-du-rhône, Domaine des Espiet, de Philippe Cartoux, ou le Roc d’Anglade de Rémy Pedreno – Sud de Nîmes –, ou encore le surprenant Tramontane, un macabeu des côtes catalanes.