23 et 24 juin 44e Concert national de jazz

Les six groupes sélectionnés, issus de toute la France, se produiront sur scène, devant un jury composé de professionnels : producteurs, diffuseurs, éditeurs et journalistes spécialisés dans le jazz. A l'issue du concours, le prix de groupe et le prix d'instrumentiste seront désignés. Ils recevront respectivement 5 000 euros et 1 500 euros pour le développement de leur carrière.

La sélection 2021

Monsieur Mâlâ – mercredi 23 juin

Dead Robot – mercredi 23 juin

Daïda – mercredi 23 juin

Hélène Duret Fur – jeudi 24 juin

Noé Clerc Trio – jeudi 24 juin

Ishkero – jeudi 24 juin



Programmation complète sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr