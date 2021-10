220 silhouettes sur la place de la République

Depuis plus de 100 jours, 220 lycéennes nigérianes sont séquestrées et réduites à l’esclavage par Boko Haram. Valérie Trierweiler, Anne Hidalgo, les fondations Elle, Kering et Raja - Danièle Marcovici qui œuvrent au service des femmes dans le monde, et la télévision de la diversité TV23 appellent la communauté internationale à intensifier sa mobilisation en vue de leur libération. L’exposition prend la forme de 220 silhouettes, comportant chacune le prénom d’une jeune fille enlevée, reliées par des chaînes. Comme le souligne la Mairie, « pendant un mois, elle rappellera aux Parisiens et aux touristes qui fréquentent cette place que l’avenir de ces lycéennes nous concerne toutes et tous ».