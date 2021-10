22 septembre : Salon “Vélo in Paris”

Pas moins de 15 300 m2 d'exposition pour plus de 400 marques : constructeurs, distributeurs, spécialistes des composantes, équipementiers, accessoiristes… tous les acteurs de l'univers du cycle vous invitent à découvrir leurs nouvelles gammes et leurs dernières innovations qui vont révolutionner l'usage du vélo. Le “coup de pouce” vélo, forfait de 50 euros pris en charge par l'Etat et permettant de faire réparer sa bicyclette mis en place en mai et toujours d'actualité, ou encore “l'école du Tour”, semaine du vélo à l'école, rendent encore plus le vélo comme le moyen de locomotion le plus plébiscité par les Françaises et les Français.

Le vélo n'est plus qu'un simple deux-roues. De l'antivol connecté au nouveau “vélo-chariot” électrique, il ne cesse de se réinventer.