22 septembre : journée du cheval

Petits et grands, sans oublier les seniors, pourront (re)découvrir ce sport alliant nature et complicité avec la plus belle conquête de l’homme. De 14h à 17h, l’équitation sera à l’honneur : baptêmes à poney, à cheval ou en attelage, promenades dans les petits chemins ou les allées forestières, spectacles équestres, visite des installations, les habitués du club prendront le temps de faire découvrir aux curieux les joies de leur passion.



Les Français aiment l’équitation. Cette activité très ludique, aux fortes valeurs éducatives qui offre un contact privilégié avec la nature et les animaux, est pratiquée par plus d'un million de personnes, dont plus de 700 000 sont licenciées à la Fédération française d'équitation. Un Français sur deux déclare avoir envie de vacances équestres (promenade, voyage, randonnée à cheval ou en roulotte). Pour 90 % des français, le cheval représente la liberté. (Source Enquête BVA)

Le programme, varié selon chaque club, comportera au minimum : un accueil personnalisé pour chaque visiteur, la visite des installations équestres, une initiation gratuite sur poney et/ou cheval et des démonstrations équestres.