22 juin : 1re Olympiades des entrepreneurs et des talents

Rendez-vous des porteurs de projets, des dirigeants d’entreprises, des startupers, des Pouvoirs publics, des acteurs économiques et des personnes en recherche d’emploi de l’Est parisien, cet événement est le révélateur de tous les talents.

L’objectif de ces premières olympiades est de multiplier les liens tout en faisant la part belle à la responsabilité sociétale des entreprises, l’inclusion et à la diversité au sens large, un engagement cher à l’association et concrètement exprimé par une adhésion à Vitawin et à la Charte des entreprises inclusives du Val-de-Marne.