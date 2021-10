22, 23 et 24 mars : les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes

Les 22, 23 et 24 mars, les jeunes en quête d’orientation professionnelle pourrons découvrir les filières proposées, allant du CAP à la Licence professionnelle. Alors que de nombreuses filières sont quasi saturées et offrent des perspectives d’embauches limitées, certains secteurs d’activité proposent encore des emplois aux jeunes qui souhaitent acquérir une formation supérieure en alternance. A quatre mois du baccalauréat, les futurs bacheliers vont devoir réfléchir à leur projet professionnel et choisir une formation qu’ils pourront intégrer à la rentrée prochaine.

Les Maisons des Compagnons du Devoir ouvrent ainsi leurs portes au grand public, de 9h à 18h, pour faire découvrir aux jeunes et à leurs familles les filières et les débouchés qui sont proposés dans le cadre de la Grande école des hommes de métier en compagnonnage. Conférences, visites guidées, démonstrations et animations sont prévues afin d’informer les visiteurs sur les différentes voies de formation aux métiers, dont certaines débuterons dès le mois de juillet.