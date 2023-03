20ème édition de La Marche de l'Espérance le samedi 1er avril

Chaque année, le 1er avril est la journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme. A cette occasion, et ce depuis 20 ans, l’association Vaincre l’Autisme fait appel à la mobilisation de tous lors de la Marche de l'Espérance, seule marche nationale à défendre cette cause.

Lors de cette Marche, culturelle et revendicative, les familles porteront leur message et dénonceront le parcours du combattant qu'elles subissent afin que le Gouvernement les entendent et intègrent leurs revendications dans le futur Plan Autisme qu'il est en train de préparer sans eux.

L’association donne rendez-vous à tous le samedi 1er avril à 14h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Le départ du cortège est prévu pour 15h direction. Il se dirigera vers l’Assemblée nationale par la rue de Rivoli, la Place de la Concorde et le Pont de la Concorde.