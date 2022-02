2022 brebis sur les Champs-Elysées pour les Folies Béarnaises

Plus de 20 attelages de bovins, 2022 brebis au total, des chevaux, vaches, chiens de troupeau mais aussi bergers et artistes circassiens défileront le dimanche 6 mars sur les Champs-Elysées. Avec trois heures de spectacle au programme, la première édition des Folies Béarnaises est prometteuse.

Un évènement exclusif

Insolite pour des Parisiens d’arpenter l’avenue des Champs-Elysées encerclés de troupeaux et de bergers. Pourtant, c’est bel et bien le programme des Folies Béarnaises, une transhumance organisée par l’Agence d’attractivité et développement touristique Béarn Pays Basque (AaDT), en collaboration avec le Salon International de l’Agriculture. Alors que ce dernier clôturera son édition 2022 le 6 mars, les Folies Béarnaises prendront le relais en amenant directement la campagne aux Parisiens. Entre les concerts de chants polyphoniques et le défilé des troupeaux accompagnés de leurs bergers, il y a de quoi émerveiller les petits comme les grands.

“Après des mois où nous avons été contraints de nous éloigner les uns des autres […], les Folies Béarnaises se veulent, avant tout, un événement rassembleur, festif, ludique”, confie Jacques Pédehontaà, le maire de Laàs dans le Béarn, et créateur des Folies Béarnaises. Le rassemblement compte aussi mettre le métier de berger sur le devant de la scène : sans eux, aucune transhumance ne serait possible alors, les Folies Béarnaises ont voulu célébrer ce dévouement pour leurs bêtes. Le métier se rajeunit mais surtout, se féminise. Et c’est ce que Jacques Pédehontaà compte souligner, en faisant monter sur scène devant des milliers de spectateurs, les 13 plus vieux bergers béarnais et les 13 plus jeunes femmes bergères à être montées en transhumance durant l’été 2021. L'événement compte bien sensibiliser les Parisiens à la biodiversité française, cette richesse naturelle dont nous avons trop peu conscience dans la capitale où la nature se résume aux squares et jardins municipaux.

Informations pratiques : le 6 mars de 12H à 17H, l’événement est gratuit et ouvert à tous