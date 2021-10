2020, une année de mobilisation exceptionnelle aux côtés des entreprises touchées par la crise

Comme indiqué dans son bilan d'activité 2020, Bpifrance Île-de-France a soutenu 10 391 entreprises à hauteur de 8,5 milliards d'euros, ce qui a permis de mobiliser 19,4 milliards d'euros de financements publics et privés. S'agissant du financement, l'activité de Bpifrance Île-de-France a été très soutenue, avec 4,6 milliards d'euros injectés dans les entreprises, soit +55 % par rapport à 2019. L'activité de fonds propres a, quant à elle, permis la mobilisation de 1,8 milliard d'euros d'interventions directes au capital des entreprises et indirectes au service de l'écosystème francilien des fonds d'investissement, et l'activité internationale a joué son rôle contracyclique, avec une nette progression de l'activité en Assurance-Crédit (+27 % par rapport à 2019) et en Garantie de Cautions et Préfinancements (+52 %). Par ailleurs, l'Accompagnement a été repensé en profondeur pour s'adapter aux besoins des dirigeants dans un contexte de crise et le partenariat avec la région Île-de-France s'est massivement renforcé au service des entreprises, permettant au total à 7 877 d'entre elles de mobiliser 834 millions d'euros, en financement, en garantie, en innovation et en accompagnement, notamment avec la mise en place des Prêts Rebond.

L'activité Bpifrance en détails

L'activité de Garantie de Bpifrance, hors PGE, est en recul en 2020 avec 623 millions d'euros. Néanmoins, 5 041 entreprises régionales ont bénéficié de 1,8 Md€ de prêts garantis. La construction par Bpifrance d'une plateforme dédiée a permis de garantir, via les réseaux bancaires, 125 843 prêts en Île-de-France pour un montant total de 33 milliards. Pour son activité de financement, 1,6 Md€ de prêts de soutien à la trésorerie spécifiquement créés ont été injectés au bénéfice de près de 7 012 entreprises en Île-de-France. Dans le détail, 742 millions d'euros de Prêts Atout sont partie en direction de 355 PME et ETI, 224 M€ de Prêts Garantis par l'Etat ont été distribués directement par Bpifrance à ses clients et 283 M€ de Prêts Rebond Île-de-France ont été versés à 5 902 entreprises. Au total, 1 987 interventions en financement (hors financement de l'innovation) ont permis de mobiliser 9,6 milliards d'euros au profit des entreprises de la région Île-de-France, dont 3 milliards de concours de Bpifrance.

Par ailleurs, en 2020, l'activité du financement de l'innovation a significativement augmenté en Île-de-France pour atteindre 1,5 milliard d'euros, soit 3,3 fois plus comparativement à l'année dernière, octroyés à 2 034 entreprises, représentant un total de 5 Md€ de programmes financés. Malgré le contexte sanitaire et économique défavorable, l'activité internationale est elle aussi en hausse, de 27 % en Île-de-France, grâce à la forte mobilisation des outils contracycliques. En Île-de-France, 643 entreprises de toutes tailles ont bénéficié de l'ensemble de la gamme des produits de l'Assurance Export.

Bpifrance a également investi ou réinvesti en direct dans 134 entreprises de la Région et est intervenu en fonds propres dans 353 entreprises d'Île-de-France pour un montant de 11,6 milliards d'euros. Présent dans 1 419 entreprises franciliennes, il a ainsi souscrit 127 M€ dans 9 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Île-de-France ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 499 M€. En complément de ses interventions financières, Bpifrance a continué à accompagner les dirigeants en capitalisant sur le numérique, tout en conservant une dimension collective forte. Ainsi, 419 entreprises régionales sont en croissance en 2020, 502 missions de conseils ont été réalisées auprès d'entreprises de la Région et 10 584 entreprises ont suivi en e-learning et en présentiel les formations de Bpifrance Université.

Enfin, Bpifrance Île-de-France a mobilisé plus de 5 millions d'euros aux côtés de ses partenaires régionaux, pour accompagner et financer la création d'entreprises. A ce titre, 73 créateurs d'entreprise en Île-de-France ont bénéficié du Prêt d'honneur Solidaire, pour un montant de 530 000 euros. Enfin, par son soutien à 31 réseaux d'accompagnement régionaux à la création d'entreprises, et son site bpifrance-creation.fr, Bpifrance s'est fortement mobilisé en contribuant à sensibiliser, informer, orienter, accompagner et financer les créateurs d'entreprise.