2019 a été une bonne année pour le crédit

Même si, selon Cafpi, la production de crédits est en légère baisse, elle reste particulièrement élevée pour cette fin d'année.

D'après Philippe Taboret, « cette baisse de la production n'est pas un signe négatif pour le crédit immobilier, mais s'explique par les objectifs déjà très largement réalisés par les banques en 2019 et les périodes de fêtes qui sont souvent signe d'un retour au calme pour les projets d'acquisition ».

En décembre, les barèmes affichés par les banques sont stables par rapport à novembre, avec 0,27 % sur 10 ans, 0,50 % sur 15 ans, 0,61 % sur 20 ans et 0,71 % sur 25 ans. On observe néanmoins une hausse des taux moyens. Cette évolution « montre la volonté des banques de ne plus prêter à perte et préserver ainsi la santé du marché » selon Philippe Taboret.

Pour cette fin d'année, les banques sélectionnent les meilleurs profils au détriment des dossiers plus risqués. Les primo-accédants sans apport ou aux dossiers tendus ont du mal à se faire financer, alors que la part des plus de 60 ans avec patrimoine progresse.

« Avec le vieillissement de la population, les seniors ont compris qu'ils pouvaient eux aussi emprunter même après 60 ans pour renforcer leur patrimoine et profiter des taux bas. À l'inverse de la plupart des primo-accédants, ces emprunteurs possèdent en général une épargne plus importante », explique Philippe Taboret.

« Pour cette fin d'année, il n'y a donc pas de signaux négatifs qui pourraient laisser présager une hausse des taux »

Les annonces et leurs effets

Les professionnels du crédit attendent, par ailleurs, les effets des différentes annonces de l'Etat qui traceront des lignes directrices pour l'évolution des marchés en 2020. Le projet de loi de finances pour 2020 reconduira-t-il le PTZ neuf dans les zones B2 et C ?

Actera-t-il le retour de l'APL Accession pour relancer la construction de logements en France ?

Quelles mesures vont être prises pour répondre au rapport du Haut conseil de stabilité financière qui souhaite limiter l'exposition des banques aux crédits immobiliers, en diminuant les volumes de crédits apportés et en augmentant leurs marges ?

Pour Philippe Tarobret, cette décision « serait un réel coup dur porté au dynamisme du marché immobilier, si de telles mesures étaient prises. Il faut prendre des décisions sages en soutenant les banques afin de continuer à financer l'accession à la propriété. L'allongement des durées, les crédits en surfinancement, les taux d'apports plus faibles... ne sont pas des signes d'appauvrissement de la clientèle, mais plutôt un signe d'intelligence des acquéreurs qui profitent des taux bas pour préserver leur épargne, les taux de crédits étant inférieurs à l'inflation »