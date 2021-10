2017, une année record pour le tourisme

Selon le Comité régional du tourisme (CRT) Paris Île-de-France, ce rebond s'explique notamment par les efforts sans précédents consentis par les acteurs publics pour redonner confiance aux touristes.

"Avec 33,8 millions d'arrivées hôtelières au cours de l'année 2017, la fréquentation touristique de la destination Paris Île-de-France est en hausse de 9,5 % par rapport à 2016 - en raison de la hausse conjointe des clientèles internationales (+ 13,7 %) et françaises (+5,9 %) - et surclasse même 2011, l'année touristique de référence (+ 3,4%)."

Au total, en 2017, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli 2,9 millions de touristes français et internationaux de plus qu'en 2016 et 1,1 million de plus qu'en 2011.

En termes de consommation touristique, le constat est le même avec 20,8 milliards d'euros générés à Paris Île-de-France, soit 1,6 milliard de plus qu'en 2016 et surtout un niveau équivalent à celui de 2014.

Pour Éric Jeunemaitre, président du Comité régional du tourisme Paris Île-de-France : « Le secteur du tourisme démontre sa forte capacité de résilience après des années 2015 et 2016 marquées par les attentats, les grèves et les intempéries.

Cette année record est également le résultat d'une mobilisation sans précédent des acteurs du tourisme notamment à travers le Plan de relance de 8 millions d'euros, soutenu par Valérie Pécresse. Le CRT et Atout France ont multiplié les actions sur tous les marchés et cela a porté ses fruits. »

En 2017, toutes les clientèles internationales sont en progression particulièrement les Japonais (+ 32,8 % d'arrivées hôtelières par rapport à 2016) et les Chinois (+ 17,8 %), qui avaient boudé notre destination en 2016 du fait des risques sécuritaires et semblent bénéficier d'un effet de rattrapage.

Les Allemands et les Américains connaissent également des hausses importantes avec respec- tivement + 19,5 % et + 18,3 %.