2014, nouveau paysage fiscal pour les cessions d'entreprise

2012 et 2013 auront été les années de toutes les annonces et de leur contraire en matière de plus-values de cession d'entreprise. Annonces du gouvernement, mouvements de protestation, marches arrières, … Les cédants potentiels ne savaient plus s'ils devaient céder et les conseils ne savaient parfois plus que recommander à leurs clients puisque des dispositions nouvelles, attendues ou non, allaient être rétroactives !

Eric Gambino, responsable d'affaires In Extenso Finance & Transmission