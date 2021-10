2 décembre, 16h, la Bourse de l'innovation rouvre ses portes

Décembre 2012 : la cloche retentit dans un brouhaha digne des grandes heures de la

Bourse. Mille cinq cents personnes se pressent autour des corbeilles pour donner leurs bons de l’innovation et rappeler l’ambiance des cotations.

Décembre 2013 : la Bourse de l’innovation rouvre ses portes pour coter 30 valeurs montantes de la nouvelle économie.

La Ville de Paris a souhaité organiser cette cotation symbolique de projets innovants en jouant avec le cadre historique du Palais Brongniart et donner aux entrepreneurs innovants un nouveau territoire d’expression de leurs talents. Elle est l’occasion pour eux de venir à la rencontre de leur public, futurs clients, investisseurs, partenaires industriels dans un cadre exceptionnel.

Deux cent dix candidatures ont été reçues par le jury composé de la Ville de Paris, du Paris Région Lab, d’Atos, de Société Générale et d’Ubisoft, partenaires de l’opération.

La liste des 30 projets retenus est disponible sur le site http://bourseinnovation.com/candidats/

Pendant une heure, lors de la cérémonie du 2 décembre, des porteurs de projet monteront en simultané sur des podiums pour présenter au public présent leur innovation. Pour l’occasion, la Bourse se remettra au goût des années 50 et une tenue grise ou noire et blanche est recommandée. Les éléments d’animation « low tech » accentuent le contraste entre l’ancienne et la nouvelle économie : cloche de séance, cotation à la criée, tableau des cotations, corbeille. Au coup de cloche, le maître de séance invitera le public à distribuer des Bons de l’innovation aux porteurs de projet les plus performants. Les courtiers les comptabiliseront et transmettront le résultat au releveur qui l’inscrira sur le tableau. Les porteurs de projet les mieux cotés par le public seront invités à raconter de nouveau leur innovation.