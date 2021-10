Première rentrée à l'éco-école de Clichy-Batignolles

Outre une école polyvalente de 12 classes aux normes HQE (Haute qualité environnementale), l’ensemble de la rue Bernard Buffet (ex impasse Chalabre) comprend une résidence étudiante de 152 logements et une cuisine centrale, qui alimentera en repas une partie des établissements scolaires du 17e arrondissement. Ecole et résidence étudiante disposent d'entrées séparées, et tous leurs espaces sont distincts.

« Le défi a été de faire la synthèse des contraintes entre trois programmes de construction très différents, explique Christian Godart, conducteur de travaux pour Dumez/Ile-de-France. »

Dès l’extérieur, on découvre l’originalité du bâtiment : une partie des murs de la façade et les toits sont végétalisés, ce qui fournit une véritable isolation écologique.Doubles vitrages et matériaux adaptés atténuent au maximum le bruit. De grands espaces vitrés assurent une belle vue sur le parc voisin et des passerelles, également vitrées, assurent la communication entre les bâtiments.

« L'ensemble est construit selon des normes qui vont au-delà du BBC (Bâtiment basse consommation) », détaille Anne-Charlotte Zanassi, architecte de l’agence Philéas. Parmi les installations les plus innovantes : un puits canadien, un échangeur géothermique à très basse énergie permettant de rafraîchir ou de réchauffer l’air ventilé d’un bâtiment par l’utilisation de l’inertie thermique du sol. La géothermie permet ainsi de produire l’eau chaude et de chauffer le bâtiment. Près de 300 panneaux photovoltaïques assurent aussi la production d’électricité et la collecte des déchets se fera par un système pneumatique en cours d’installation.