1re Open Week Île-de-France jusqu'au 11 avril

Depuis le développement des premières communautés du logiciel libre qui ont ouvert de nouvelles voies à la créativité, basées sur la collaboration et l’ouverture, cette démarche a irrigué de nombreux autres champs de la vie quotidienne, tels que les arts, la gouvernance, la construction d’outils ou de services, les mobilités, etc. Cette opération à vocation à donner de la visibilité à des opérations et événements organisés en Île-de-France et liés aux thématiques de l’innovation, ouverture des biens communs et de la consommation collaborative.

Parmi les événements marquants de la semaine :

OpenFoodFacts (le 11 avril). Cette association collecte des données sur les produits alimentaires. Un pari pour savoir ce qu’on l’on mange vraiment.

CartoViz (le 11 avril). Un concours de création d’applications cartographiques web ou mobile pour faire parler l’Open data pour raconter l’Île-de-France autrement.

Et bien d’autres…