1re édition des Chênes d'Ile-de-France

Cet événement s’inscrit pleinement dans l’action quotidienne de Société Générale qui accompagne les entreprises et plus particulièrement les entreprises familiales. Les Chênes d’Ile-de-France récompensent les entreprises familiales françaises qui, dans le cadre d’une stratégie cohérente, ont réussi à assurer une croissance durable. Ils valorisent notamment le savoir-faire familial transmis d’une génération à une autre. Peuvent concourir les entreprises familiales franciliennes, dont le capital est détenu à plus de 50 % par une même famille depuis au moins deux générations, quels que soient le secteur d’activité et la dimension de l’entreprise.

Six prix seront décernés le 16 septembre 2014 au Théâtre Mogador à Paris, en présence de Laurent Burelle, Président directeur général de Plastic Omnium et Président du jury des Chênes d’Ile de France, et de Frédéric Oudéa, Président directeur général de Société Générale :

Le Grand Prix : le trophée de l’entreprise familiale

Le trophée du développement à l’international

Le trophée du développement managérial

Le trophée de l’innovation

Le trophée du développement durable

Le trophée des internautes

Créée en 1864 pour « favoriser le développement du Commerce et de l’industrie », la relation que Société Générale entretient avec les entreprises fait donc partie de son ADN. Elle accompagne au quotidien les entreprises, notamment lors de la préparation des transmissions aux générations futures. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’événement « Les Chênes d’Ile-de-France », qui confirme le soutien que Société Générale apporte à ces entreprises pour les aider à poursuivre leur projet originel et pérenniser les valeurs et la culture d’entreprise transmises de génération en génération.