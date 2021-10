1er tour des élections au barreau de Paris

Par ailleurs, comme le souligne le barreau de Paris, « aucun des candidats pour le renouvellement du tiers des membres du Conseil de l'Ordre n'a obtenu la majorité absolue des voix. Les 14 sièges à pourvoir en binôme seront donc désignés à l'issue du 2e tour ».



Les résultats :

Candidats au bâtonnat et vice-bâtonnat

Inscrits : 30 845 - Votants : 9 938 - Blancs : 223 - Majorité absolue : 4858

Nombre de voix au premier tour de l'élection au bâtonnat et au vice-bâtonnat :

Olivier Cousi et Nathalie Roret : 4 222 voix

Carbon de Seze et Nathalie Dubois : 2 375 voix

Jean-Jacques Uettwiller et Chloé Belloy : 1 701 voix

Jean Balan : 934

Rabah Hached et Aïcha Dourouni Le Strat : 483 voix



Binômes candidats au Conseil de l'Ordre

Inscrits : 30 845 - Votants : 9 902 - Blancs : 200 - Majorité absolue : 4 852

Nombre de voix au premier tour de l'élection au conseil de l'Ordre :

Joël Grangé et Laurence Krief : 3 482 voix

Pierre-Olivier Sur et Vanessa Bousardo : 3 455 voix

Eric Le Quellenec et Anne-Laure Casado : 3 387 voix

Yannick Sala et Emilie Chandler : 2 903 voix

Frédéric Cchum et Virginie Ribeiro : 2 872 voix

Alexandra Aumont et Edmond-Claude Frety : 2 808 voix

Michel Levy et Ana Atallah : 2 801 voix

Nathalie Ganier-Raymond et Stéphane Fertier : 2 606 voix

Robert Follie et Isabelle Armand : 2 215 voix

Guillaume Greze et Anaïs Visscher : 1 830 voix

Denis Raynal et Bénédicte Bury : 1 751 voix

Elise Racape et Soliman Le Bigot : 1 643 voix

Daniel Fellous et Emmanuelle Abbou : 1 487 voix

Prix de l'Incubateur du barreau de Paris



La consultation des électeurs a, par ailleurs, permis de désigner les projets suivants, à l'issue d'un scrutin à un tour, comme lauréats des prix de l'innovation de l'Incubateur du barreau de Paris.

Catégorie “avocat” : Call a lawyer : 789 voix

Catégorie “étudiant” : Curiosités juridiques : 1 908 voix