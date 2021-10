19e Salon Studyrama des Masters 1 et 2, MS & MBA

Plus de 1 000 formations et 50 spécialités accessibles après un Bac +3 / +4 / +5

Des écoles de commerce et de management, écoles d'ingénieurs, écoles internationales, universités, IAE (Instituts d'Administration des Entreprises), écoles spécialisées viendront présenter un large choix de spécialités, parmi lesquelles : Management, Ressources Humaines, Management du sport, Immobilier, Informatique, Tourisme, Luxe... Ces établissements informeront sur leurs programmes, les métiers qui y sont liés et leurs diplômes : Masters 1 et 2, Mastères Spécialisés (MS), Masters of Sciences (MSc), Masters Recherche, Masters Professionnels, MBA... A noter que de nombreux cursus seront proposés en alternance, formation permettant de mettre un pied dans la vie active tout en poursuivant ses études.



Des espaces dédiés

- Le « Pôle Universités » rassemblera de nombreuses universités parisiennes et de toute la France.

- Les écoles de commerce et d'ingénieurs, pour la plupart labellisées par la Conférence des Grandes Écoles, ainsi que des écoles de Métiers telles que : HEC, EM LYON, ESCP EUROPE, EDHEC, Audencia, ISC Paris, ESC Pau, ESC Toulouse, ESG, INSEEC, ESSCA Angers, Ambition Plus, EME...

- Le « Pôle International » : de nombreux établissements européens, australiens et nord-américains présenteront leurs programmes internationaux de niveau Masters et MBA.



Les visiteurs pourront également trouver des ateliers coaching gratuits et des conseillers de la Prépa Aurlom et des conférences animées par des experts de la poursuite d'études.