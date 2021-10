19 nouveaux projets d'investissement soutenus en Île-de-France à hauteur de 9 millions d'euros

Ce fonds de soutien, lancé pour permettre aux entreprises de rebondir après la crise, est doté de 150 millions d'euros sur 2020, pour atteindre 400 millions d'euros d'ici à 2022. Il livre déjà ses premiers effets et permet d'accélérer la réalisation d'investissements industriels importants en Île-de-France, en particulier dans les “Territoires d'industrie”.

Les 19 nouveaux lauréats s'ajoutent aux 13 premiers annoncés au mois de novembre dernier, portant ainsi à 32 le nombre de projets soutenus depuis le début de ce programme. Situés dans tous les départements de la petite et de la grande couronne, ils représentent 9 millions d'euros de subventions mobilisées par France Relance pour un total de 75,6 millions d'euros d'investissements productifs à l'échelle de la région. Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence en Île-de-France avec à la clé la création de plus de 600 emplois.

Pour coordonner la mise en place des plans de relance régionaux et étatique et ainsi simplifier la lisibilité des mesures de soutien à destination des entreprises, l'ensemble des projets accompagnés ont fait l'objet d'une décision concertée du préfet de région et de la présidente du Conseil régional.

Zoom sur le dispositif “Territoires d'industrie”

Dans le cadre du programme lancé par le Premier ministre fin 2018, la région comporte aujourd'hui neuf “Territoires d'industrie”. Ils constituent une priorité tant pour le Gouvernement que pour la région Île-de-France et s'inscrivent dans une stratégie de l'Etat de reconquête industrielle et de développement des territoires.