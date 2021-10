18e édition du festival Jazz à La Villette

Pour sa 12e édition Jazz à la Villette prolonge encore un peu l'été en mélangeant styles, formes et tendances qui composent le tableau géant d'une musique en pleine effervescence. Treize jours de fête pendant lesquels le jazz fait bon ménage avec la pop, le funk, la soul et toutes les nuances du groove.

Quelques morceaux choisis dans cette édition 2013 pour vous mettre l’eau à la bouche :

• Festival dans le festival, le marathon que propose John Zorn marquera sans nul doute les esprits. Pour célébrer son 60e anniversaire, l’électron libre new-yorkais, débarque à la Villette avec un projet fou : neuf groupes pour trois concerts événements sur une même journée ! De l’Acoustic Masada à Moonchild avec Mike Patton, une rétrospective inspirée !

• London Calling ! Il se passe toujours plein de choses excitantes de l’autre côté du Channel ! Jazz à la Villette met cette année la scène britannique à l’honneur : le dandy Bryan Ferry ouvre le festival à la tête de son orchestre qui revisite notamment les titres de Roxy Music, Jamie Cullum présente son nouvel album et trois découvertes coups de cœur (GoGo Penguin, Empirical & Troyka) s’installeront au Cabaret Sauvage pour un English Tea Time un peu spécial ! Julien Lourau, désormais installé à Londres, rejoindra Troyka pour l’occasion.

• Les créations et projets spéciaux sont également au rendez-vous cette année avec Arthur H qui se frotte au jazz ; Seun Kuti qui rencontre le trompettiste Christian Scott et le groupe Dead Prez ; un hommage à Gil Scott-Heron assuré par de sacrés pointures (Brian Jackson, Mike Clarke, Sandra Nkaké...) ; une Soul Session unique concoctée par Gregory Porter...

• Le Mali est également à l’honneur avec trois ambassadeurs de chocs : Fatoumata Diawara, Vieux Farka Touré, ainsi que Mamani Keita qui se produira avec Eric Legnini aux côtés d’Hugh Coltman et Yael Naim. Et, pour que la fête soit totale, il faudra aussi compter sur le groupe légendaire Chic, emmené par Nile Rodgers, les New-Yorkais d’Antibalas, les pianistes Tigran Hamasyan, Shai Maestro et Laurent de Wilde, mais aussi Kenny Garrett, Bombino, The Lightnin3, Rodolphe Burger, Fred Pallem, Sylvain Luc, Stefano Di Battista...

Comme chaque année, le festival n’oublie pas les plus jeunes, avec un programme qui leur est spécialement dédié : Jazz à la Villette for kids…