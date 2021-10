18e Conférence sur l'adoption au Conseil général sur «les enjeux juridiques de l'adoption»

Le mardi 28 janvier prochain aura lieu à l'Hôtel du Département à Nanterre, une conférence sur "les enjeux juridiques de l'adoption" organisée par le Département des Hauts-de-Seine et animée par Marianne Schulz, juriste, spécialiste du droit de la famille, de la filiation et de l'état civil. Auteur de l'ouvrage "Filiation et nom", elle vient de publier "Droit et pratique de l'adoption".

