186 kg de déchets ménagers produits par seconde en Île-de-France

La grève des éboueurs de ce mois mars révèle sur les trottoirs les déchets ménagers et assimilés (DMA) qui d'ordinaire sont évacués immédiatement. Les DMA, qui englobent les déchets des ménages et ceux des petits professionnels collectés par les collectivités, représentent en Île-de-France une production annuelle de 5,8 millions de tonnes (5 858 113 tonnes en 2021). Cela représente 476 kg par an et par habitant. Chaque jour, 16 000 tonnes de DMA sont ainsi générées en Île-de-France, soit 186 kg par seconde.

En 2010, leur production s'élevait à 5 595 846 tonnes en 2010, soit une augmentation de 5 % en onze ans.

Objectif 428 kg/hab/an à l'horizon 2025

Dans le cadre de la réduction de la production des DMA, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France (PRPGD) fixe un objectif de 428 kg/hab/an à l'horizon 2025. Malgré les efforts de réduction, les objectifs sont loin d’être atteints, comme le montre le graphique ci-après de l’évolution de la production des DMA par habitant depuis 2010.

Par ailleurs, les déchets ménagers et assimilés franciliens se caractérisent par un faible taux de recyclage (24 % hors gravats en 2020 pour un objectif européen à 50 %). C'est ainsi que plus d'un million de tonnes de recyclables (papiers, cartons, verre...) et autant de compostables ne sont pas captés, chaque année.

Les chiffres clés déchets ménagers et assimilés en Île-de-France

5,8 millions de tonnes par an

16 000 tonnes par jour

476 kg par an et par habitant