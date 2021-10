180 ordinateurs recyclés aux collégiens

Afin de contribuer à réduire la fracture numérique et de permettre à une majorité d’élèves de retrouver, à leur domicile, le même environnement informatique que dans leur collège, le Département a décidé d’offrir 180 postes informatiques reconditionnés. Les principaux des collèges ont proposé ces ordinateurs aux familles de collégiens les plus modestes, bénéficiaires de bourses, et intéressées par le don du Conseil général. Ce matériel est également offert à certains collégiens porteurs de handicap issus des Ulis.

Ces ordinateurs qui ne sont plus utilisés par le Conseil général, ont été recyclés et recomposés par des personnes handicapées physiques ou en insertion de la société Ecodair.

L’Environnement numérique des Collèges (ENC) est un programme mis en place, depuis 2009 par le Conseil général des Hauts-de-Seine, en partenariat avec l’Education Nationale, qui permet aux collégiens d’accéder à un matériel performant (un ordinateur par salle, des tableaux numériques dans plusieurs classes, des vidéo projecteurs interactifs…) et d’avoir accès à un Espace numérique de travail (ENT), outil d’échange entre le monde enseignant, le collégien et sa famille.