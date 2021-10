16ème édition du Salon des Etudes & Carrières Internationales à Porte de Versailles

Comment envisager un séjour linguistique ? Quel cursus de formation choisir ? Comment opter pour une année d'études dans une université européenne ? Quels établissements permettent de partir à l'étranger ? Comment financer son voyage ? Voici quelques questions que se posent les jeunes étudiants qui souhaitent poursuivre leur études à l'internationale.

Le Salon des Etudes et Carrières Internationales propose d'apporter réponses précises et de rencontrer les représentants d'institutions de nombreux pays (organismes de formation, de séjours linguistiques, universités...). Pendant deux jours ils pourront également découvrir les filières d'études permettant de s'expatrier, ainsi que les astuces pour optimiser leur séjour linguistique.



Le salon sera également l'occasion s'en savoir plus sur les programmes d'échanges, de s'informer sur les cursus intégrés et de découvrir les écoles qui forment à l'international. Parmi les 150 exposants, le salon accueillera cette année plus de 50 exposants étrangers, et notamment, pour la première fois des représentant de l'Asie-Pacifique et l'Espagne.

Une occasion unique de découvrir le fonctionnement des études, les modalités d'échanges, ainsi que les filières d'excellence de nombreux pays (Canada, Québec, Finlande, Danemark, Afrique, Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Chine...).



De plus, des ateliers aborderont des thématiques comme, par exemple, la préparation d'un entretien d'embauche en anglais avec Vocable.



Le programme des conférences est disponible sur le site : http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-etudes-et-des-carrieres-internationales.html