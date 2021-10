Salon Studyrama des formations internationales

Plus de 500 formations internationales de Bac à Bac +5 seront proposées. Les étudiants pourront ainsi découvrir de nombreux établissements proposant des programmes internationaux et des formations internationales françaises, de Bac à Bac+5.

Plus de 100 établissements en provenance des États-Unis, du Canada, d'Asie, d'Amérique du Sud, de Suisse, d'Espagne, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique et de France, seront présents pour proposer leurs programmes internationaux (Bachelor, Master, MBA…).

Autres points forts et pôles du salon, le Programme vacances travail (PVT), Expat.com, EasyPass International. La délégation régionale de l'Onisep conseilleront les visiteurs sur les démarches à suivre pour partir vivre, étudier et travailler à l'étranger, et partageront leurs expériences.