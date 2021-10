1600 projets emploi franciliens soutenus par l'Europe

Financés à hauteur de 247 millions d'euros de FSE et de 15,4 millions d'euros de FSE-IEJ, ces projets en faveur de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, de la formation des salariés et de l'inclusion sociale, ont été retenus dans le cadre d'orientations définies par l'État ou d'appels à projets émanant des douze organismes intermédiaires des conseils départementaux et des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) franciliens.

Depuis 2014, les crédits du FSE ont permis d'accompagner 29 779 chômeurs et 17 439 jeunes dans leur parcours d'accès à l'emploi, 34 317 salariés dans l'acquisition de nouvelles compétences ou l'évolution de leur métier induite par les mutations économiques, et 162 920 participants à des actions d'inclusion pour les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi (renforcement des compétences en langue française, ateliers de chantier d'insertion, parcours global intégré vers l'emploi, initiation à l'information, etc.).

Par ailleurs, plus de 28 millions d'euros de FSE ont été attribués à des projets liés au développement du Grand Paris ayant permis de former 14 556 salariés, d'accompagner 11 511 demandeurs d'emploi.