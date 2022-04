160 millions en soutien des projets du bassin Seine-Normandie

Sous la présidence de François Cholley, ce ne sont pas moins de 1107 projets qui ont été examinés et qui seront financés pour un budget total de 160 millions d’euros d’aides, réparties sous forme de subventions. Les projets en question sont portés par des collectivités, entreprises, agriculteurs et associations, qui contribuent à améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin mais aussi à s’adapter au changement climatique. Parmi eux, 47 % des subventions concernent des projets situés en Île-de-France.