15 stations Vélib' habillées aux noms d'accrocs

Vélib’ souhaite remercier sa communauté de « Foursquare ». Depuis deux ans, Vélib’ est présent sur ce réseau social qui permet à ses usagers de se géolocaliser, de recommander l’une des 1 700 stations et de partager ainsi la découverte de nouveaux lieux à Vélib’. Les usagers accumulent des « badges » sur Foursquare et deviennent « mayors » des endroits, en l’occurrence des stations Vélib’, qu’ils ont le plus recommandés auprès de la communauté. Quinze « mayors » découvriront leur station baptisée à leur nom pendant 24h. Vélib’ leur offrira exceptionnellement le prolongement d’un an de leur abonnement. Photos et vidéos de l’opération seront postées sur les pages Facebook et Twitter de Vélib’ avec le hashtag #6ansVelib.

Après six années d’existence, Vélib’ continue de s’imposer comme un moyen de transport à part entière, symbole d’un art de vivre à la Parisienne. Plus de 250 000 Franciliens sont actuellement abonnés à l’année. Des pics d’utilisation à plus de 140 000 trajets par jour sont régulièrement enregistrés. Le blog Vélib’ & Moi, magazine en ligne de la communauté bat, lui aussi, des records historiques avec une hausse de fréquentation de plus de 60 % par rapport à 2012. Fort de ce succès, un guide « Paris à Vélib’ » est disponible dans toute la France aux Editions du Chêne.