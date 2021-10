15 millions d'euros de chèques-services créés pour les SDF

"Ces chèques permettront d'acheter de la nourriture ou des produits de première nécessité, de santé ou d'hygiène, dans plus de 220 000 points de vente", a expliqué Julien Denormandie dans une interview publiée dans Ouest-France. L'État va ainsi débloquer 15 millions d'euros pour pouvoir fournir les 60 000 bénéficiaires, dont "la moitié" se trouve en Ile-de-France, a précisé le ministre. Cela représente une aide financière de sept euros par jour et par personne, qui sera gérée par les associations du secteur, comme la Fondation Abbé-Pierre, le Secours catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge et le Secours populaire, a-t-il précisé.

Selon le ministre, à ce jour "près d'un millier" de SDF sont atteints du Covid-19 et tous sont pris en charge dans 40 centres d'hébergement médicalisés, partout en France. En tout, 164 000 personnes sans-abris bénéficient actuellement d'un hébergement, a également assuré Julien Denormandie.