1,5 million d'euros pour la SPA de Gennevilliers

Le Conseil d'administration du FS2i vient d'approuver à l'unanimité la proposition de Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine, de participer au financement de la reconstruction du siège de la SPA qui va quitter son lieu historique de Grammont pour un établissement trois fois plus grand et obéissant aux normes environnementales et de sécurité, toujours à Gennevilliers.

Ce nouveau centre d'accueil bénéficiera à tous les habitants d'Ile-de-France et deviendra l'un des plus innovants à l'échelle française. Il s'agit de mieux accueillir les animaux (grands espaces), de s'ouvrir à un large public (aspect pédagogique, ludique), de respecter l'environnement (toiture végétalisée, recyclage de l'eau, panneaux photovoltaïques) et d'offrir un service public sécurisé de fourrière (parc de détente).