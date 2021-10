15 milliards pour booster la formation professionnelle

Certaines collectivités comme l'Île-de-France annoncent leur participation à cet effort. Le volet intitulé Plan d'investissement compétences, baptisé « PIC », a pour objectif de former un million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et un million de jeunes décrocheurs éloignés du marché du travail.

Porté par le ministère du Travail et Estelle Sauvat, nommée haut-commissaire à la transformation des compétences, le PIC doit faire baisser le chômage structurel d'un point sur le quinquennat selon l'exécutif. Il devrait ainsi permettre de réinsérer 300 000 personnes dans l'emploi, d'en former 2 millions et de développer 250 000 formations à distance.

Menée de front avec celles de l'assurance-chômage et de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, qui représente le second volet de la grande réforme sociale promise par le président de la République, est en cours de concertation.