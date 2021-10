15 % des déplacements effectués à vélo d'ici 2020

Paris agit pour un partage harmonieux de l'espace public et favorise des transports plus respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air. L'objectif du « plan vélo » est de doubler la longueur des pistes cyclables pour encourage la pratique du vélo à plusieurs endroits de la capitale : la place de la Madeleine (8e), la place de la Nation (11e et 12e), la place du Panthéon (5e), la place d'Italie (13e), la place Gambetta (20e), la place des Fêtes (19e), la place de la Bastille (4e, 11e, 12e), la Voie Georges Pompidou (16e), Boulevard Voltaire (11e) et l'avenue de la Grande Armée (17e).