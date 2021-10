15 950 visiteurs accueillis au Sénat pour les Journées du Patrimoine

« Même dans un contexte sanitaire encore contraignant, cette 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine demeure une authentique célébration de nos trésors culturels et architecturaux. Avoir choisi comme thème et fil conducteur "Patrimoine pour tous" traduit cette envie de se retrouver, de partager, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble. Le Sénat entend rester fidèle à cette tradition qu'il honore depuis des décennies, en ouvrant ses portes au public et livrant, par la même occasion, quelques-uns de ses plus beaux secrets », commente Gérard Larcher, président du Sénat.