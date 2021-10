14 octobre : les services de santé au travail d'Ile-de-France se mobilisent pour la prévention

Le programme intègrera des rencontres digitalisées. Elles seront destinées aux chefs d’entreprises, responsables RH, salariés, partenaires institutionnels des Services.

Pour cette occasion, 19 Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) de Présanse Île-de-France seront mobilisés et proposeront un programme varié afin d’évoquer la proximité avec le terrain, le rôle qu’ils endossent pour accompagner les salariés et les entreprises, et plus largement valoriser la contribution des Services de Santé au Travail à la santé globale des salariés.

Les SSTI en Île-de-France, ce sont :

19 services repartis dans la région

3700 professionnels employés

230 000 entreprises adhérentes

3 400 000 salariés suivis

Dans le cadre de cet événement, organisé dans un contexte de sortie de crise sanitaire, l’accompagnement des salariés et des employeurs ainsi que la prévention seront racontés par les femmes et les hommes qui portent cette mission d’accompagnateur dans la santé au quotidien, en étroite collaboration avec les entreprises.

Ces Rencontres Santé-Travail seront l’occasion de discuter des solutions apportées par les SSTI actuels, futurs SPSTI, pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises et des salariés, en prenant en compte la loi du 2 aout dernier venue renforcer la prévention en entreprise. Lors de ces 11 webinaires, différents sujets seront évoqués, dont Risques psychosociaux liés à la covid-19, la responsabilité envers sa santé ou encore la prévention des risques cardio-vasculaires.

« Placée sous le thème (Agir au coeur des entreprises pour la santé de demain), la 3e édition desRencontres Santé-Travail est l’occasion de partager nos expériences et nos conseils sur la santé autravail et la prévention en Ile-de-France », explique Jacques Texier, président de l’Alliance Santé Travail Ile-de-France.

À propos de Présanse : Association à but non lucratif, Présanse est l’organisme représentatif des Services de Santé au Travail Interentreprises. Il en regroupe 225, couvrant tout le territoire national, employant 17 000 collaborateurs dont plus de 4 500 médecins du travail. http://www.presanse.fr Suivez Présanse sur Twitter